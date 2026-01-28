株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）が展開する保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」(以下:コドモン)は、株式会社東京商工リサーチが2025年10月に実施した「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」で、3部門において7年連続No.1の結果となったことをお知らせします。 ■導入施設数・契約自治体数・自治体導入施設数No.1 ■コドモンが選ばれる理由 コドモン