スピリチュアリストでオペラ歌手の江原啓之さんが、2025年12月15日に公開したYouTube動画に出演し、無期限活動休止している元TOKIO・国分太一氏に言及した。江原さんと国分氏は、歌手の美輪明宏さんとともに、テレビ朝日系トーク番組「オーラの泉」で長年共演したことでも知られる。国分氏は、25年6月に日本テレビがコンプライアンス違反を理由に「ザ！鉄腕！DASH!!」から降板させた後、活動を休止。10月に日弁連に人権救済申し立