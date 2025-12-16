政府が物価高騰への支援策として推奨しているおこめ券の配布をめぐり、鈴木農水大臣は、自治体がおこめ券を選択しても、コメの価格への影響はほぼ無いだろうとの認識を示しました。【映像】鈴木農水大臣の発言「必ずしも皆さんが全てお米を買うかどうかということについては、きっとそうじゃないだろうというふうに思いますから。そういう点も含めて考えると、価格への影響というのは、ほぼほぼ私としては無いと考えております」