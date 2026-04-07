「こんなのが欲しい」と思って検索すると、だいたい山崎実業の商品にたどり着く……そんな経験、ありませんか？ わが家も例にもれず、気づけば家の中は山崎実業のグッズだらけ。「こんなにあったの？」と自分でも驚いてしまいました。そこで今回は、人気ブランド「tower」を中心に、わが家のキッチンで実際に使っている山崎実業のアイテムを11点紹介します。気になる点は正直に記しているので、ぜひ最後までご覧ください。＊＊＊素