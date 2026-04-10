スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は10日、全国約千店舗のスーパーで3月30日〜4月5日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べ2円安い3933円だったと発表した。価格下落は8週連続。銘柄米は22円安い3983円、ブレンド米などは33円高い3736円だった。農水省は今年6月末時点のコメの民間在庫量が例年より多くなるとみており、先安観が強まっている。