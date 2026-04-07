イラストレーターの「へこきちゃん」さんの漫画「昔、肌が荒れた時のお話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む学生時代の一時期、肌が荒れていた作者。すると当時付き合っていた彼氏から、ショックな言葉を掛けられて…という内容で、読者からは「うわっ！嫌な男」「デリカシーがなさすぎるよ」「自分が気にしているからかな？」などの声が上がっています。気にしているのに…