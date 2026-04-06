日本の伝統的な食文化である発酵。その技術をスキンケアに生かした“発酵コスメ”が、国内だけでなく海外でも注目されています。そこで、美容コーディネーターの弓気田みずほさんが「発酵コスメの効果や選ぶときのポイント」を教えてくれました。さらに、ESSE読者のおすすめ発酵コスメも紹介します。伝統的な食文化の「発酵技術」をスキンケアに発酵食品のもつ健康的なイメージから、国内をはじめ海外のブランドからも注目されてい