■付加価値税の減税に踏み切ったドイツドイツは2026年の年明けより、苦境が続く飲食業界を支援するため、飲食店および仕出し店（ケータリング、デリバリー）によるサービスに適用されている付加価値税（VAT）を19％から7％に引き下げる。ただし、飲料には適用されない。単純に考えれば、この措置を通じて、年明けから飲食店や仕出し店による提供価格がおおよそ1割引き下がる。ドイツの飲食店売上は、名目、つまり金額ベースだと、2