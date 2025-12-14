アメリカ東部ロードアイランド州の大学で銃撃があり、少なくとも2人が死亡、8人が負傷しました。犯人は現在も逃走中です。現地当局などによりますと、13日午後4時過ぎ、アメリカ東部ロードアイランド州にあるブラウン大学の構内で銃撃があり、これまでに少なくとも2人が死亡、8人が病院に搬送されました。犯人は「黒い服装の男」で現在も逃走を続けていて、学生らには屋内への避難が呼びかけられています。現場は工学部や物理学部