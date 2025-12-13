¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖNGC 4319¡×¡£¤ê¤å¤¦ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó7600Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´ÉôÊ¬¤Î¼þ¤ê¤Ç¡¢1ËÜ¤Î±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤¬¤°¤ë¤ê¤ÈÂç¤­¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Îº¸²¼¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤òÂç¤­¤¯¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÌ¤Î±²´¬ÏÓ¤Î°ìÉô¤â¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡ÖNGC 4319¡×¡ÊÃæ±û¡Ë¤È¡ÖMarkarian 205¡×¡Ê±¦¾å¡Ë¡ÊCredit: NASA