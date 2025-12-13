¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖNGC 4319¡×¡£


¤ê¤å¤¦ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó7600Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´ÉôÊ¬¤Î¼þ¤ê¤Ç¡¢1ËÜ¤Î±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤¬¤°¤ë¤ê¤ÈÂç¤­¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Îº¸²¼¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤òÂç¤­¤¯¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÌ¤Î±²´¬ÏÓ¤Î°ìÉô¤â¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡ÖNGC 4319¡×¡ÊÃæ±û¡Ë¤È¡ÖMarkarian 205¡×¡Ê±¦¾å¡Ë¡ÊCredit: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: R. Knacke (Penn State Erie)¡Ë¡Û

NGC 4319¤Î±¦¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMarkarian 205¡ÊMrk 205¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ä²Ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


ÎÙ¤ê¹ç¤¦NGC 4319¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏµå¤«¤éMrk 205¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó10²¯¸÷Ç¯¤Ç¡¢NGC 4319¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Mrk 205¤Ï¡¢¶ä²ÏÃæ¿´Éô¤Î¶¹¤¤ÎÎ°è¤«¤é¶¯¤¤ÅÅ¼§ÇÈ¤òÊü¼Í¤¹¤ë³èÆ°¶ä²Ï³Ë¡ÊAGN¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥¨¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¨¡¼¥µ¡¼¤Ï±óÊý¤Î±§Ãè¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ëÅ·ÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢Mrk 205¤ÏÈæ³ÓÅª¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¯¥¨¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£


¤½¤ó¤ÊMrk 205¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢º¸²¼¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¾®¤µ¤Ê¸÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËMrk 205¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÅÎÏ¤ò²ð¤·¤ÆÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¼¶ä²Ï¡Ê±ÒÀ±¶ä²Ï¡Ë¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Mrk 205¤È¤Ï¡È¸«¤«¤±¾å¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤Ç¤¢¤ëNGC 4319¤â¡¢º¸¾å¤Î»ëÌî³°¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¶ä²Ï¡ÖNGC 4291¡×¤È½ÅÎÏÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤Þ¤¿¡¢¶ä²Ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ìÌÌ¤Ç¤¹¡£


ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤«¤Ä¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹­»ëÌîÏÇÀ±¥«¥á¥é2¡ÊWFPC2¡Ë¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤¬2002Ç¯10·î3ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËSNS¤Ç²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥­¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô


´ØÏ¢µ­»öÂç¼ÁÎÌÀ±¤ËÀÄ¤¯ºÌ¤é¤ì¤¿¡È¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¡É¤Î¶ä²Ï¡ÖMrk 178¡×¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¸«»ö¤Ê´Ä¾õ¶ä²Ï¤È¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤â´Ä¾õ¶ä²Ï¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ö¥Û¡¼¥°¤ÎÅ·ÂÎ¡×À±·ÁÀ®ÎÎ°è¤¬±²´¬¤¯¥¹¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¶ä²Ï¡ÖNGC 1792¡×¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµNASA - Spiral Galaxy NGC 4319 and Quasar Markarian 205