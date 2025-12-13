¸«¤«¤±¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖNGC 4319¡×¤È¡ÖMrk 205¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖNGC 4319¡×¡£
¤ê¤å¤¦ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó7600Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´ÉôÊ¬¤Î¼þ¤ê¤Ç¡¢1ËÜ¤Î±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤¬¤°¤ë¤ê¤ÈÂç¤¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Îº¸²¼¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤òÂç¤¤¯¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÌ¤Î±²´¬ÏÓ¤Î°ìÉô¤â¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NGC 4319¤Î±¦¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMarkarian 205¡ÊMrk 205¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ä²Ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÙ¤ê¹ç¤¦NGC 4319¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏµå¤«¤éMrk 205¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó10²¯¸÷Ç¯¤Ç¡¢NGC 4319¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mrk 205¤Ï¡¢¶ä²ÏÃæ¿´Éô¤Î¶¹¤¤ÎÎ°è¤«¤é¶¯¤¤ÅÅ¼§ÇÈ¤òÊü¼Í¤¹¤ë³èÆ°¶ä²Ï³Ë¡ÊAGN¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥¨¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¨¡¼¥µ¡¼¤Ï±óÊý¤Î±§Ãè¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ëÅ·ÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢Mrk 205¤ÏÈæ³ÓÅª¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¯¥¨¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊMrk 205¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢º¸²¼¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¾®¤µ¤Ê¸÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤ËMrk 205¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÅÎÏ¤ò²ð¤·¤ÆÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¼¶ä²Ï¡Ê±ÒÀ±¶ä²Ï¡Ë¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Mrk 205¤È¤Ï¡È¸«¤«¤±¾å¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤Ç¤¢¤ëNGC 4319¤â¡¢º¸¾å¤Î»ëÌî³°¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤Î¶ä²Ï¡ÖNGC 4291¡×¤È½ÅÎÏÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤Þ¤¿¡¢¶ä²Ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤«¤Ä¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹»ëÌîÏÇÀ±¥«¥á¥é2¡ÊWFPC2¡Ë¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤¬2002Ç¯10·î3ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤ËSNS¤Ç²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Won¡Çt you be my neighbor?
These two celestial objects look like neighbors, but they aren¡Çt even in the same city, in cosmic terms. The galaxy on the left is 80 million light-years from Earth¡Ä and the quasar on the right is one billion light-years away: https://t.co/crQGDqgMIV pic.twitter.com/Bfgr5L2z2G
- Hubble (@NASAHubble) December 9, 2025
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
