侍ジャパンにドジャース・山本由伸投手、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手が加わる見通しが立ったことは大きい。大谷が投手で起用できるかが不透明な中で、菊池（エンゼルス）らも出場に前向きとされており、交渉がまとまれば、今永（カブス）、千賀（メッツ）、西武からポスティングでメジャー移籍を目指す今井を含めたメジャー組で先発の４枠が埋まる可能性が出てきた。ジャッジ（ヤンキース）、シュワバー（フ