WBCでの活躍で料理に注目が集まる!?侍ジャパンが連覇の偉業に挑んだ第６回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、決勝でアメリカ代表を下したベネズエラ代表が初優勝という形で幕を閉じた。そんな悔しい結果に終わったWBCだが、最中に見られた参加各国の応援ツイートはさまざまな種類があり、その投稿を見ることはWBCを見る醍醐味のひとつになっていた。特に話題になったのは、優勝したベネズエラ代表の応援ハッシュタグAR