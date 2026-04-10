オリックスの宮城大弥投手オリックスは10日、宮城大弥投手が大阪市内の病院で「左肘内側側副靱帯損傷」と診断されたと発表した。全治までの期間など今後の見通しは明らかにしていない。出場選手登録を外れた。9日のロッテ戦（京セラドーム大阪）に先発して六回途中に降板していた。24歳の左投げのエースは3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）から戻り、3年連続3度目の開幕投手を務めたものの打ち込まれ、9日までの