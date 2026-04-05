お笑いコンビ「ずん飯尾和樹（57）が、4日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）現地観戦の顛末を語った。決勝トーナメントに進んだ侍ジャパンを観戦するため、米マイアミへ向かった飯尾。しかし、侍たちの勇姿を見ることはかなわなかった。MC明石家さんまから「飯尾、日本勝つと思って、アメリカに行ったら日本負けたらしいな」と振