「ジ・アスレチック」が“最大の期待外れ”の1つに選んだ侍ジャパンベネズエラの初優勝で幕を閉じた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。米メディアは、ベスト8敗退に終わった野球日本代表「侍ジャパン」を、国際スポーツにおける“最大の期待外れ”として選出した。MLBでプレーする選手を重視した起用が悪影響を及ぼしたと指摘している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、「国際スポーツにおける