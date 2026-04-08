九州学院時代の監督・坂井宏安氏、村上とのエピソードに言及恩師の目には、高校時代と変わらぬ姿が映っていた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は6日（日本時間7日）に本拠地レート・フィールドで行われたオリオールズ戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後10試合目は、9回に四球で出塁して生還したものの3打数無安打に終わり、チームも1-2で敗れて連勝は3で止まった。節目の10試合を終えてチームは4勝6敗。打率.206