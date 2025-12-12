楽待は１２日の取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表した。売上高が８億８３００万円（前年同期比１７．０％増）、営業利益が４億９７００万円（同８０．４％増）と過去最高を達成した。不動産投資ポータルサイト「楽待」のウェブサイト会員数が４７万５０００人（同１３．０％増）に増加するなか、ページビュー数や物件掲載数なども増えており、利用が拡大している。前年