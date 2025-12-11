SUPEREIGHT」村上信五（43）が11日、近畿大（東大阪市）で講演会。460人の学生を前に初めての“講義”に挑戦し「有意義な時間でした。楽しくやらせてもらいました」と目を細めていた。ブルーのジャケットで大教室の最後方から登場した村上。460人のうち85％が女性という“聴衆”から大きな拍手が起こり、手を挙げながら壇上に上がった。テーマは「芸能活動を超えて広がる、セルフプロデュースとビジネスデザイン」。村上