Google Japan(グーグルジャパン)の公式インスタグラムが17日に更新され、今季限りでの現役引退を発表したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）組への感謝をつづった。りくりゅうは同日放送開始の「GoogleChrome」の新CMに出演しており、これが2人とって初のCM出演とあって放送前から反響を呼んでいた。Google社はインスタグラムを通じ「三浦璃来選手、木原龍一選手数々の素晴ら