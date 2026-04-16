ホンダ新型「インサイト」登場にSNSで反響2026年4月16日、ホンダは新たな乗用EV（電気自動車）として新型「インサイト」を翌17日に発売することを明らかにしました。2022年の国内販売終了から約3年半ぶりの復活となる4代目は、従来のセダンからクロスオーバーSUVへと大きな変貌を遂げ、SNS上ではその斬新なスタイルやコンセプトを巡り、さまざまな意見が飛び交っています。【画像】超カッコいい！ これが「新型インサイト」で