TBS井上貴博アナウンサーが16日、キャスターを務める同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。父親が死体遺棄容疑で逮捕された京都府南丹市の男児遺体遺棄事件について報じた際、VTR中の一部テロップで、被害者と容疑者の名前を間違えて表記した部分があったとして「あってはならない部分」として、謝罪した。今回の事件をめぐり、京都府警は、市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の父親の会社員安達優季（あだ