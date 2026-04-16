改めてその“端正な顔”に感嘆した視聴者も多いようだ。菅田将暉（33＝写真）の話。仲野太賀（33）主演のNHK大河「豊臣兄弟！」に、希代の軍師・竹中半兵衛役で出演中だ。【もっと読む】・白石聖は「豊臣兄弟！」早期退場でも民放ドラマ&CMで早くも争奪戦勃発の様相 広告業界でも評価急上昇中「菅田さんが端正な顔立ちであることは、今さら言うまでもないでしょう。それでも4月12日放送の第14回で菅田さんの姿形を見て、《奇