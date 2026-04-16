元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が16日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演したが、番組途中で体調不良のため退席する場面があった。亀井弁護士は番組冒頭からスタジオ出演。京都府南丹市で行方不明になった男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件について見解を語っていた。番組スタートから約1時間20分が経った午後3時15分過ぎ、亀井氏が「そうですね、あの…」と話した後で呂律