政府が物価高対策のひとつとして自治体に活用を促す「おこめ券」が話題となるなか、JA全農はさきほど、臨時の「おこめ券」を1月中旬を目処に発行すると発表しました。実際、コメに交換できる価格は、従来の1枚あたり440円とし、販売価格については紙の印刷代など必要最低限の経費だけを加えた形に設定するとしています。「おこめ券」をめぐっては、現在、▼全国米穀販売事業共済協同組合と▼JA全農が発行していますが、1枚あたり50