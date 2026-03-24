きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1100円以上値上がりしました。アメリカのトランプ大統領は23日、イランとの戦闘停止に向けて「生産的な協議」を行ったとして、イランの発電所などへの攻撃を5日間、延期すると表明。原油の供給不安が和らぎ、ニューヨーク原油市場でWTI原油先物価格は一時1バレル＝84ドル台をつけました。中東情勢の緊迫化や原油高への警戒感が後退したことや、きのうのニューヨーク市場でも主要な株価