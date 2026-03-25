着実に商品価格が上昇していくマクドナルド日本マクドナルドは2月24日、商品の約6割について10円〜50円の値上げを発表。看板商品のビッグマックは480円（税込、以下同）から500円へ、フライドポテトも全サイズで20円の値上げとなった。背景には、原材料費やエネルギー価格、人件費の高騰があるとされる。もっとも、今回の値上げは単発の動きではない。マクドナルドはここ数年、価格改定を繰り返してきた。昨年3月12日には単品商品