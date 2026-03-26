7月に「トランプ不況」が日本を襲う「可能な限り、在宅勤務を行う」「公共交通機関の利用を促進する」「代替手段がある場合、航空機の利用は避ける」これは、3月20日、IEA＝国際エネルギー機関が国際社会に向けて公表した、石油などエネルギー節約策10の提言の一部である。まるで新型コロナウイルス拡散期を思い起こさせるような文言が並んでいる。3月24日、自民党が開いた会議でも、出席した石油元売り会社側から、「ホルムズ海峡