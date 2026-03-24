勤務しているニューヨークの会社のアメリカ人の上司は、私の顔を見るたびに和食の話をしたがる。先日は「今、『おにぎり』にはまっているんだ」と話しかけてきて、驚かされた。その翌日は「出汁を取るのに使った昆布は食べられるのか」と質問され、もっと驚かされた。上司は決して「日本通」ではない。この夏、家族旅行で初めて日本を訪れる。ごく一般的なアメリカ人だが、握り飯が好きになり、昆布で出汁を取る。それぐらいアメリ