広島県呉市沖で水揚げされる養殖カキ＝11月広島県などで養殖のカキが大量死している問題で、水産庁がまとめた事業者支援の政策パッケージが10日、判明した。実質無利子の融資や損害の補填によって養殖業者の経営を支援する。11日にも正式決定する。被害に遭った養殖業者には、600万円または年間経営費の半分を限度とする融資制度を設ける。地元市町村が被害を認定すれば、最初の5年間は実質無利子となる。被害があったカキの数