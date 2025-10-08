かっぱ寿司は、「地球環境」や「健康と美味しさの両立」をテーマに、サステナブル商品の開発･提供に取り組んでいる。2025年10月9日から10月22日までの間、「かっぱの厳選サステナ祭り」を全店で開催する。国産活〆はまちなどを使用した新たなサステナメニュー3品のほか、にぎりネタとしては大きさが足りない部分を活用した軍艦メニュー、高知県産「乙女鯛」を使用したメニューなどをラインアップしている。かっぱ寿司「かっぱの厳