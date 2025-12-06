記者会見で財政予算案について説明する陳茂波財政官（中央）＝2月、香港【香港共同】香港政府ナンバー3の陳茂波財政官が今月中旬に予定していた訪日を中止したことが6日、複数の関係者への取材で分かった。香港の高層住宅群で大規模火災が発生した11月26日以前に中止を日本側に伝えたという。高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発する中国に同調したとみられる。香港政府は既に在香港日本総領事館との公的交流の多くを