ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、石油の民間の備蓄が放出されていましたが、高市首相は26日から「国家備蓄」の放出を開始すると表明しました。影響は世界各地に広がっていて、中国ではガソリン価格が1リットル600円を超えたところも出ています。■26日から国家備蓄の石油を放出24日に開かれた中東情勢に関する関係閣僚会議。高市首相「石油製品の日本全体として必要となる量を確保するため、今週26日から国家備蓄の放出を開始