ヨックモックの新定番として「ドゥーブル シガール」が3月25日より発売開始。「シガール®」と「シガール オゥ ショコラ」がセットになり、美しい缶に入った贈り物のピッタリの商品となっています。本商品の発売を記念して、来場者参加型イベント『「シガール®」でつなぐ、やさしい灯（ともしび）のメッセージ展』が、2026年3月25日（水）から2026年3月29日（日）まで「ＫＩＴＴＥ 丸の内」で開催。これは、シガールのパ