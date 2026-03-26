春の最強スプリント王決定戦「第56回高松宮記念」（29日、中京）の最終追い切りが25日、東西トレセンで行われた。史上2頭目の連覇を目指すサトノレーヴは堀厩舎流の“柔らか仕上げ”で万全をアピール。見送ったドバイ遠征を視野に入れて前倒しで調整してきたため、質量ともに豊富な調教を施してきた。同じ堀厩舎で10、11年連覇を飾った偉大な先輩キンシャサノキセキに続く。同レースは26日に出走馬が確定、27日に枠順が決まる。