米中首脳会談延期に安堵のワケ3月末に予定されていた米中首脳会談の開催が延期となり、日程は流動的になっている。米政治専門サイトのポリティコは3月22日、「米国はイランでの戦争が収束するまで首脳会談の日程を再設定しない方針を中国に伝えた」と報じた。トランプ米大統領は19日、習近平国家主席との首脳会談は5月中旬になることを示唆していたが、現段階での見通しは不透明だというわけだ。トランプ氏の訪問が延期されたこと