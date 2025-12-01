柴又帝釈天や成田山へのアクセス強化京成電鉄は2025年大晦日から2026年元旦にかけて、京成線で終夜運転を実施します。これは、沿線にある成田山新勝寺や柴又帝釈天などへのアクセスを確保するためです。 【今年もやります】これが京成の年末年始ダイヤです（画像）大晦日の終夜運転は、京成上野〜京成成田間で普通列車を上下各9本、約20〜50分間隔で運行します。押上〜京成金町間でも上下各9本、約20〜40分間隔で実施されます