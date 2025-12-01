北朝鮮の朝鮮中央通信は30日、朝鮮人民軍空軍創設80周年を記念する行事が28日に江原道・葛麻飛行場で盛大に開催され、金正恩朝鮮労働党総書記（国務委員長）が出席して演説したと伝えた。金総書記は演説で、空軍に「新たな戦略的軍事資産」と「重大な任務」が付与されたと明言し、核戦力運用との連携を強調した。報道によると、金総書記は「空軍には新しい戦略的軍事資産とともに、新しい重大任務が課される」と述べ、核戦争抑止力