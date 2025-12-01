¶âÀµ²¸»á¡Ö¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬·³»ö»ñ»º¤ÈÇ¤Ì³¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¡×¡¡¶õ·³ÁÏÀß80¼þÇ¯¤Ç±éÀâ
ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï30Æü¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¶õ·³ÁÏÀß80¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¹Ô»ö¤¬28Æü¤Ë¹¾¸¶Æ»¡¦³ëËãÈô¹Ô¾ì¤ÇÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¡Ê¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ±éÀâ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶âÁí½ñµ¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¶õ·³¤Ë¡Ö¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª·³»ö»ñ»º¡×¤È¡Ö½ÅÂç¤ÊÇ¤Ì³¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢³ËÀïÎÏ±¿ÍÑ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö¶õ·³¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÀïÎ¬Åª·³»ö»ñ»º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤½ÅÂçÇ¤Ì³¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³ËÀïÁèÍÞ»ßÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°ìÍã¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤ÏÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëËÌÄ«Á¯ÎÎ¶õ¤Ø¤ÎÄå»¡¤ä·³»öÅªÄ©È¯¤òÃÇ¸Ç·âÂà¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¡£°µÅÝÅªÀº¿ÀÎÏ¤È¹¶ÀªÅªÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¤è¤¦¶õ·³ÉôÂâ¤Ë·±¼¨¤·¤¿¡£
±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¶õ·³¤ÎÎò»Ë¤ò¡Ö¹ñ²È¤È¿ÍÌ±¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê»þ¹ï¤Ë¡¢¾ï¤ËºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¤½¤Ð¤ÇÇ¤Ì³¤ò°ì¤Ä¤Î¸í¤ê¤â¤Ê¤¯¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¡ÖÌ¿Îá¤Î¼¹¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶õ·³¤Û¤ÉÌµ¾ò·ïÀ¤È´°àúÀ¤ò¼¨¤·¤¿·³¼ï¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢80Ç¯¤Î´Ö¤Ë130¿Í°Ê¾å¤Î±ÑÍº¤äÂ¿¤¯¤Î±ÑÍºÉôÂâ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î³×Ì¿·³Ââ¤òÀèÆ¬¤ÇÆ³¤¯·³¼ï¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¹Ô»ö¤Ë¤Ï¶õ·³´Ø·¸¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÞ¤È¹ñËÉ¾Ê¤Î´´Éô¤¬½ÐÀÊ¡£¶âÁí½ñµ¤Ï¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ò»ë»¡¤·¡¢½÷ÀÈô¹Ô»Î¤ò´Þ¤à»²²ÃÉôÂâ¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â´±¤é¤È¤È¤â¤ËµÇ°¼Ì¿¿»£±Æ¤ä½Ë²ì¸ø±é¤Ë»²²Ã¡£¶õ·³¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯ºÇ¹â·®¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶âÀµÆü·®¾Ï¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Î¡Ö¶õ·³¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬ÅªÌò³ä¤ÎÉÕÍ¿¡×¸ÀµÚ¤Ï¡¢ÊÆ´Ú¤ÎÄå»¡¶¯²½¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¶õ·³¤ò³ËÀïÎÏÂÎ·Ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£