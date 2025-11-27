ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「明石家サンタ」が放送見送り 八木亜希子は女優業へ本格シフトか 八木亜希子 明石家さんま エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 「明石家サンタ」が放送見送り 八木亜希子は女優業へ本格シフトか 2025年11月27日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 今年、「明石家サンタ」の放送が見送りになることが明らかになった件 引き際を探っていたタイミングだった可能性はあると、記者はゲンダイに語る 女性誌記者は八木亜希子について、女優業への本格シフトも期待されるとした 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 警察が駆け付けたが...中国人観光客が関空で転落死 「日本へ行くのは危険」中国のネットざわつく、その真相は 2025年11月26日 18時21分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分 電話会談 トランプ大統領が高市総理に発言抑制を要求か 2025年11月27日 10時48分 『名探偵プリキュア！』プリキュア新作タイトル発表 23作目は10年ぶり題名に漢字 2025年11月27日 7時0分