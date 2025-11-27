＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ事前情報◇26日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞ツアーの最終戦が宮崎県になったのは1993年から。今年は永峰咲希、柏原明日架、脇元華、菅楓華と宮崎県勢としては過去最多の4人が出場する。今季「NEC軽井沢72ゴルフ」で6年ぶり通算3勝目を挙げ、2019年以来3度目の出場となる柏原は前週のアクシデントを乗り越えて、“凱旋大会”を迎える。【連続写真】左首痛の