[11.23 プレミアリーグ第12節 リーズ 1-2 アストン・ビラ]リーズのMF田中碧が23日、アストン・ビラ戦で前半に急遽途中出場するも後半途中に交代で下がる“インアウト”となった。ダニエル・ファルケ監督はピッチから退く田中に向かって熱心に理由を伝える様子が中継に映されていた。試合は前半8分、意外な形で動いた。リーズがペナルティエリア手前右からのFKを獲得し、MFショーン・ロングスタッフがゴール前にクロスを送る。