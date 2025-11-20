ヤクルトの村上宗隆（25）がポスティングによるメジャー移籍に向けた交渉に臨むが、22歳でNPB史上最年少三冠王に輝いた村上への各球団の評価は高い。MLB公式サイトではヤンキース、レッドソックス、マリナーズ、フリーズ、メッツ、ジャイアンツを候補に挙げている。【写真】村上宗隆、ハイブランドをさらりと着こなす「こだわりの私服」で高級鮨店に大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希という日本人トリオを擁して2年連続世界一に