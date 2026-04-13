◇ア・リーグホワイトソックス6─5ロイヤルズ（2026年4月12日カンザスシティ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が12日（日本時間13日）、敵地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、2四球を選んだものの3打数無安打で4試合連続ノーヒット。それでもチームは接戦を制し、連敗を2で止めた。初回2死の第1打席は相手先発の左腕・キャメロンと対戦し、1ボールからの2球目、甘く入ったスライダーを強振。高々と