日進月歩のAI時代において業務効率化はもちろん、創造性の向上に生成AIを活用する企業ももはや珍しくない。ITや通信業界はその最たる例だろう。だが、「うちはAIについては出遅れ過ぎています」--こう明かすのは、大手通信企業に勤務する河本さん（仮名、40代女性）。「社員の大半がAIを使えません。そのため、社員がAIを使えるようにするにはどうすれば良いか、という会議ばかり……」しかも、その会議を取り仕切る上司もAIを使っ