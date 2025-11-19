ヤマタネが反発している。東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）情報によると、ヤマタネは１９日に自社株４０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．８４％）を１株２４５３円で買い付けた。前日の取引終了後に同社は取得総数の上限４０万株（取得総額９億８１２０万円）の自社株買いについて、１９日午前８時４５分のＴｏＳＴＮｅＴ－３において買い付けの委託を行うと開示していた。資本効率の