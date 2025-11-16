女優の芦田愛菜が11月15日放送の『王様のブランチ』（TBS系）にVTRでゲスト出演し、その大人びた姿が驚きの声を集めている。「芦田は細田守監督の新作アニメーション映画『果てしなきスカーレット』で、主人公のスカーレット役で声優として出演しています。作中でスカーレットの年齢は19歳に設定されており、同年代の芦田さんが起用されたのでしょうが、オフィシャルサイトに寄せられた芦田さんのコメントでは《根底にあるものや