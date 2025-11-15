【モスクワ共同】ウクライナ東部ドネツク州のロシア側支配地域「ドネツク人民共和国」の最高裁判所は、義勇兵としてウクライナ側の国際部隊に参加したとして、38歳の日本人男性に本人不在の欠席裁判で懲役14年の判決を言い渡した。ロシア最高検察庁が14日発表した。発表によると、男性は2023年2月にウクライナに到着し、外国人義勇兵で構成される国際部隊に参加。軍事訓練を受けた後に、ロシア軍との戦闘に参加し、260万ルーブ