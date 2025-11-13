中国外務省は、高市首相のいわゆる台湾有事をめぐる国会での答弁について、「直ちに是正・撤回すべき」と求めた上で、「もし武力で介入すれば、侵略行為となる」と強調しました。中国外務省の報道官は13日の会見で、高市首相が、いわゆる台湾有事について、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうるとの認識を示したことに対し、「直ちに是正・撤回すべきであり、さもなければ一切の責任を日本が負うことになる」と述べ