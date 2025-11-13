ゲームカードホールディングスが３日ぶりに反発している。１２日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、米投資顧問会社のレンジリー・キャピタル（コネチカット州）の株式保有割合が５．０２％から６．０５％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこととしており、報告義務発